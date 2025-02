Milan Lazio, Conceicao deve sciogliere il rebus legato alla coppia di centrali: può riprendere quota quel nome

Milan Lazio, Sergio Conceicao deve sciogliere il rebus legato alla coppia dei centrali di difesa: può riprendere quota il nome di Gabbia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, in vista della gara contro la Lazio, deve sciogliere un particolare rebus.

Conceiçao per la difesa ha deciso in modo diverso da Fonseca. Ha scelto Thiaw-Pavlović come coppia titolare, la più fisica. Il Milan però spesso finisce per difendere basso e Thiaw-Pavlović in area sbagliano troppo spesso. Una domanda: perché Gabbia, che con Fonseca era arrivato in Nazionale, non è più considerato un giocatore utile al Milan?