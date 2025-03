Milan Lazio, la critica di Paolo Di Canio: «Ma che roba è? Ci sono altri problemi, ma questo è un dettaglio»

Milan Lazio, Paolo Di Canio nel post partita, a Sky Calcio Club, ha commentato così quanto sta accadendo ai rossoneri

Paolo Di Canio, nel post partita di Milan–Lazio, nel corso di Sky Calcio Club, ha mosso un attacco pesante nei confronti della divisa dei rossoneri. Queste le sue parole:

LE PAROLE – «Pensando alla rappresentazione di uno stile, ma la divisa del Milan? Dalla pancia in su la maglietta del Belgio, dalla pancia in giù la maglietta del Portogallo, ma che roba è? Ma in questo momento serve identità, le maglie rossonere, giochi in casa. Sembra una cavolata, io capisco il marketing dobbiamo stare nei tempi moderni, però ci sono momenti e momenti. Ci sono altre problematiche, ma questo è un dettaglio».