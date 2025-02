Milan Lazio, il dato che fa sperare i rossoneri: i biancocelesti ultimi in questa classifica! Segui le ultimissime sul club rossonero

Archiviato il recupero contro il Bologna in programma domani, per il Milan sarà il momento di pensare ad un altro scontro diretto. Domenica 2 marzo, alle ore 20:45, andrà in scena Milan-Lazio, gara valevole per la 27esima giornata di Serie A.

La squadra di Baroni, in campionato, nelle dieci partite giocate contro le prime nove della classifica, i biancocelesti hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Appena 9 punti collezionati, 1 di media a partita, nessuno ha fatto così male tra le “big”.