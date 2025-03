Milan Lazio, Cucchi duro nei confronti dei rossoneri: fa fatica in questo! Segui le ultimissime sul club rossonero

Le dichiarazioni di Riccardo Cucchi a Radio 24 dopo la sconfitta del Milan con la Lazio.

PAROLE – “Il Milan fa fatica ad apparire come squadra, a fare gioco. La Lazio, invece, sa fare il suo gioco, ma ha un gran problema: non riesce a concretizzare quanto crea. Non riesco a comprendere la classifica del Milan, perchè quando leggo l’organico mi chiedo come sia possibile che non sia in zona Champions. Il punto a cui è arrivato oggi non è solo colpa degli allenatori, ma della scarsa lucidità di gestione societaria“.