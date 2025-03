Milan Lazio, Condò è sicuro: «Clima tossico, da qui a fine anno serve questa cosa»

Milan Lazio, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato l’ennesima sconfitta dei rossoneri in campionato

Dalle colonne del Corriere della Sera, Paolo Condò ha analizzato così Milan-Lazio:

PAROLE – «Il ruggito di San Siro quando Chukwueze ha pareggiato malgrado il Milan fosse ormai da tempo in dieci contro undici, e il muro assordante di fischi che si è opposto invano alla gelida esecuzione di Pedro dal dischetto, raccontano bene la delicatezza del rapporto fra passione e contestazione. Il Milan non può continuare a giocare nel clima tossico in cui ieri ha perso con la Lazio. La stagione volge di male in peggio, ora che è stato sorpassato anche dalla Roma si ritrova nono in classifica e dunque fuori da qualsiasi piazzamento europeo se il campionato finisse adesso. Ma siccome il campionato durerà altri tre mesi, e in mezzo ci sarà il doppio derby di Coppa Italia, occorre fare qualcosa per arrivare a una tregua con la propria gente, perché questo ormai è un incubo, e non ha senso viverlo così fino a maggio. Ieri la squadra ha giocato due tempi opposti: vuota e psicologicamente annientata dall’atteggiamento dello stadio nel primo — graziata da una Lazio che prima dell’intervallo avrebbe potuto segnare tre gol — si è ribellata nella ripresa al suo destino sfiorando più volte il pari con una gara disordinata ma gagliarda, di quelle che trascinano i tifosi. E infatti molti di loro si sono lasciati trascinare».