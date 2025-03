Milan Lazio, ultima chance per Conceicao? Il quotidiano non ha dubbi: «Per salvare la faccia»

Milan Lazio, alle ore 20:45 andrà in scena un match a dir poco delicato in casa rossonera. E’ un’ultima chance?

Il Milan in uno dei momenti più complessi della stagione, due sconfitte di fila in campionato (-8 dal quarto posto) ed eliminazione dalla Champions League, si appresta ad affrontare la Lazio a San Siro. Per alcuni potrebbe essere un’ultima chance per mister Conceicao.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport titola: «Almeno l’Europa League per salvare la faccia», infatti vista la situazione i rossoneri rischiano di non centrare neanche la seconda Europa per importanza. Ottavo posto in classifica con Roma a -1 e Udinese momentaneamente a -2.