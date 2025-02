Milan Lazio, Baroni ritrova Castellanos? Le ultime in vista del big match di domenica

Condividi via email

Milan Lazio, Taty Castellanos tornerà a disposizione per il match in programma domenica? Le ultime sui biancocelesti

Domenica alle ore 20:45 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan–Lazio. Per l’occasione i biancocelesti avranno nuovamente a disposizione Matias Vecino, assente dal campo per quasi tre mesi.

Nella giornata di oggi inoltre, mister Baroni ha riavuto in allenamento un altro lungodegente, ossia Patric. Non sarà invece sicuramente a disposizione un titolarissimo, ossia Valentin Castellanos.