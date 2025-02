Milan Lazio, non solo Vecino: Baroni potrebbe recuperare un altro giocatore. Le ultime

Milan Lazio, Marco Baroni in conferenza stampa ha fatto il punto sui rientri e sugli infortuni. Queste le sue parole:

Non solo Matias Vecino recuperato, Marco Baroni per Milan–Lazio potrebbe avere nuovamente a diposizione anche Patric. Due calciatori lontano dai campi dal 2024. Sarà invece assente per infortunio Castellanos, ancora in dubbio invece Romagnoli.

LE SUE PAROLE – «Sta meglio, ieri ha lavorato con la squadra. Ora valuterò in questi due allenamenti per capire se può venire con noi a San Siro».