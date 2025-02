Milan Lazio, verso il match di San Siro: annuncio per i tifosi milanisti

Milan Lazio, domenica 2 marzo alle 20:45 a San Siro lo scontro diretto. Arriva l’annuncio per i tifosi rossoneri

Giovedì il Milan scenderà in campo a Bologna per il recupero della nona giornata di Serie A, mentre domenica 2 marzo alle ore 20:45 tornerà a giocare a San Siro.

Il club, tramite il proprio account X, ha annunciato che per Milan-Lazio, scontro diretto per la zona Champions League, sono in vendita i tagliandi. Il costo dei biglietti è a partire da 29 euro. I tifosi milanisti in questa stagione possono vantare la miglior media spettatori del campionato.