Milan Lazio, Conceicao sul pezzo: l’aneddoto da Milanello lascia senza parole. Ultime

Milan Lazio, Sergio Conceicao è rimasto fino a sera a Milanello a studiare la squadra di Marco Baroni: l’aneddoto da Milanello

Come riportato da Repubblica, c’è un importante aneddoto in casa Milan relativo a Sergio Conceicao e alla sfida di domani sera contro la Lazio.

Conceiçao rimasto fino alla sera a guardare video sulla Lazio, per preparare al meglio la partita di domani. Senza la società. Ieri i dirigenti non sono stati al suo fianco a Milanello, così come hanno preferito non parlare dopo la sconfitta contro il Bologna.