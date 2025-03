Condividi via email

Milan Lazio, Ambrosini non ha dubbi: «Botta difficile da digerire. Clima strano, vi spiego il perché». Le ultimissime notizie sui rossoneri

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Massimo Ambrosini ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN:

LE SUE PAROLE A DAZN– «Questa botta sarà veramente complicata da digerire perché il Milan aveva rimesso in piedi una partita davvero complicata. C’era un ambiente particolare per freddezza, molto difficile. Bisogna avere maggior attenzione nel non prendere gol».