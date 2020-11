Milan, la vittoria sul Napoli in Serie A manca dal dicembre 2014

Il Milan non batte il Napoli in Serie A da quasi 6 anni. Per gli uomoni di Pioli sarebbe ora di invertire il trend negativo

La sfida di domenica sera fra Napoli e Milan, rappresenta per i rossoneri, uno snodo cruciale di questa stagione. In base al risultato che verrà fuori da questo match, si capirà se il Milan potrà lottare o meno per lo scudetto.

Nel frattempo, siamo andati a controllare le statistiche fra le due squadre in Serie A. Ci siamo accorti che il Diavolo non vince contro il Napoli dal 14 dicembre 2014. Quella partita finì 2-0 per il Milan, e le reti furono messe a segno da Jeremy Menez e Giacomo Bonaventura. Sulla panchina rossonera sedeva Filippo Inzaghi, mentre su quella azzurra c’era Rafael Benitez. Dopo quella vittoria, il Milan non riuscì più ad imporsi sul Napoli in campionato. In generale, i rossoneri poi vinsero in Coppa Italia contro i partenopei. Era il 29 gennaio 2019 e l’allora Milan di Gennaro Gattuso vinse 2-0 con la doppietta di Krzysztof Piatek.