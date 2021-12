Milan, la Champions obiettivo minimo per un mercato estivo d’oro

Il Milan ha come obiettivo minimo la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per usufruire al meglio di…

Il Milan ha come obiettivo minimo la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per usufruire al meglio di un budget di mercato più congruo alle idee di Via Aldo Rossi.

Il Diavolo è già competitivo in Italia ma per esserlo anche in Europa servirebbe un ulteriore step, magari con l’inserimento in rosa di qualche tassello di grande caratura come Isco, Aubameyang (giusto per citare dei nomi che circolano tutt’ora a luci spente in orbita rossonera).

Il progetto giovani di Elliott è importante ma come dimostrato in queste due annate, l’ingresso in rosa di pochi elementi esperti ma di enorme potenziale tecnico e psicologico come Ibrahimovic e Kjaer hanno aiutato le promesse a crescere per diventare dei perni inamovibili nello scacchiere di Pioli, vedi Leao, Tonali, Theo Hernandez, Tomori giusto per citarne alcuni.

Insomma la gioventù offre corsa e stimoli ma l’esperienza pesa tantissimo in certe partite di cartello, motivo per cui in estate dal Diavolo, qualora confermasse la Champions anche in questa stagione (portando di fatto il bilancio a pari) potremmo aspettarci dopo ben 11 anni un vero e proprio calciomercato e non si parlerà di giocatori di livello medio ma per la gioia dei tifosi finalmente di top player, ovviamente senza esagerare e in linea con le direttive del fondo americano…