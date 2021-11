Rade Krunic parte titolare nel match tra la sua Bosnia e la Finlandia, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Rade Krunic scende in campo con la sua Bosnia a caccia della qualificazione ai Mondiali. Serve una vittoria contro la Finlandia per continuare a sperare in Qatar 2022. Il centrocampista del Milan parte dal 1′ minuto.

I GIOCATORI ROSSONERI IN CAMPO OGGI