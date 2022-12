Ex Milan, Kessie all’Inter? Lo scenario che prevede due condizioni. L’incontro potrebbe arrivare in primavera

Frank Kessie all’Inter? Come riporta Corriere dello Sport, potrebbe esserci un incontro in primavera, se il giocatore ex Milan non trovasse spazio al Barcellona.

L’arrivo a Milano, di nuovo, però solo a due condizioni: in prestito e con parte di ingaggio a carico del Barcellona.