Milan, Kerkez: «Da bambino tifavo Juve ma Maldini è il migliore»

Kerkez si presenta da nuovo giocatore del Milan Primavera: «Da bambino tifavo Juve ma Maldini è il migliore di sempre»

Intervistato dal canale tematico del Milan, Milos Kerkez, giovane arrivato per rinforzare la Primavera di Federico Giunti, ha così parlato dei motivi che l’hanno spinto a firmare per il Milan:

«Sì, tifavo la Juve fin da bambino ma ora la situazione è destinata a cambiare, spero che il Milan mantenga il primo posto in questo campionato. Per fortuna, però, non ho bisogno di cambiare opinione su Paolo Maldini, credo sia stato il miglior terzino sinistro di sempre, e Theo Hernandez è una delle eccellenze oggi in quel ruolo».