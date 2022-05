Milan, Kalulu e non solo: i gregari che hanno fatto la differenza

Non solo i volti da copertina, nel Milan tutti hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante in questa stagione

A prendersi le prime pagine in questo Milan sono i Rafael Leao, Sandro Tonali, Olivier Giroud ecc. ma Stefano Pioli è stato bravissimo a rendere tutti gli elementi della sua rosa protagonisti in questo campionato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu, spostato difensore centrale dopo l’infortunio di Kjaer, sta disputando una seconda parte di campionato strepitosa. C’è anche Rade Krunic, poco appariscente ma fondamentale tatticamente. Per non dimenticarsi di Ante Rebic che ha vissuto una stagione non al massimo ma che è sta dando tutte le sue energie in queste ultime gare.