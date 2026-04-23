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Milan Juventus, differenziato per Holm e Thuram. Le condizioni di Yildiz. E Adzic…
Milan Juventus, differenziato per Holm e Thuram. Le condizioni di Yildiz. E Adzic… Segui le ultimissime sui rossoneri
La marcia di avvicinamento della Juventus verso la sfida contro il Milan si fa sempre più intensa. In vista del posticipo domenicale nella scala del calcio, la Continassa è diventata il centro nevralgico di test fisici e scelte tattiche cruciali. Secondo quanto riportato dalla fonte Juventusnews24, la seduta odierna di allenamento è stata determinante per chiarire i dubbi di Luciano Spalletti.
Il punto dall’infermeria: buone notizie per Adzic
La notizia più positiva della giornata riguarda Vasilije Adzic. Dopo il problema alla caviglia rimediato durante gli impegni con la propria nazionale, il calciatore ha finalmente ripreso a lavorare parzialmente con il gruppo. Un recupero fondamentale per la Vecchia Signora, che ritrova una pedina di qualità per la panchina, pronta a subentrare a gara in corso.
Allerta per i tre titolarissimi: Holm, Yildiz e Thuram a parte
Tuttavia, non mancano le preoccupazioni per lo staff medico bianconero. Resta infatti alta la tensione per tre pilastri della formazione titolare che hanno svolto un lavoro differenziato personalizzato. Si tratta di:
- Emil Holm
- Kenan Yildiz
- Khephren Thuram
La loro presenza dal primo minuto contro i rossoneri resta avvolta nel mistero, anche se la gestione conservativa di oggi punta a portarli al top della condizione proprio per la serata di San Siro.