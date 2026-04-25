Milan Juventus a San Siro: il tabù del gol e la sfida Champions di Allegri

Milan Juventus, i rossoneri cercano di spezzare un digiuno contro i bianconeri che dura da tre anni, mentre la corsa all’Europa entra nel vivo

L’attesa per il big match di San Siro tra Milan e Juventus cresce, portando con sé il peso di una statistica che i tifosi del Diavolo sperano di cancellare al più presto. Come sottolineato dai dati recenti, i rossoneri non trovano la via della rete contro la Vecchia Signora da ben cinque sfide ufficiali. L’ultima firma d’autore risale infatti al 28 maggio 2023, quando fu Olivier Giroud, al 40° minuto, a trafiggere la difesa piemontese regalando l’ultimo successo milanista in questa competizione. Da quel momento, il Diavolo è rimasto a secco, cercando invano di scardinare il muro bianconero nelle stagioni successive.

Milan Juventus, le scelte di Allegri e le ambizioni per il finale di stagione

La sfida di domani sera, valida per la 34ª giornata, mette di fronte due squadre in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. Massimiliano Allegri, alla vigilia del match, ha voluto gettare acqua sul fuoco delle pressioni, concentrandosi esclusivamente sull’obiettivo prefissato dalla società. Con la Juve reduce da un ottimo periodo di forma e una difesa che non subisce gol da oltre 300 minuti, il Milan si affiderà all’ex di turno Adrien Rabiot e alla spinta di un San Siro sold out per invertire la rotta e ritrovare quel gol che manca ormai da troppo tempo.