Milan Juventus, San Siro non delude mai: ecco il dato sugli spettatori per il big match tra rossoneri e bianconeri

Milan Juventus, a San Siro c’è il pubblico delle grandi occasioni: ecco il dato sugli spettatori per il big match

L’atmosfera delle grandi occasioni avvolge la Scala del Calcio. Il Milan ha ufficializzato i dati relativi alle presenze per il confronto d’alta classifica contro la Juventus, confermando un tutto esaurito che testimonia l’importanza della posta in palio. Sono esattamente 75.681 gli spettatori presenti sugli spalti per sostenere i rossoneri in questa 34^ giornata di Serie A, un dato che sottolinea ancora una volta il legame indissolubile tra la tifoseria e la squadra in un momento decisivo della stagione.

Milan Juventus, le formazioni ufficiali: le mosse dei due tecnici per la vittoria

Sul terreno di gioco, la sfida tattica vede contrapposti Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, alla guida della compagine bianconera. Il tecnico rossonero sceglie la solidità del 3-5-2, affidandosi all’estro di Pulisic e Leão per scardinare la difesa avversaria, mentre sul fronte opposto la Juventus risponde con un assetto offensivo guidato da Jonathan David, supportato dalla fantasia di Conceição e Boga.

Le formazioni ufficiali che si danno battaglia a San Siro sono le seguenti:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Boga; David.