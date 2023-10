Domenica sera il Milan affronterà la Juventus in campionato. In vista del match Pioli pensa ad una mossa a sorpresa

Variante tattica in vista? Domenica sera il Milan affronterà la Juventus in campionato. In vista del match Pioli pensa ad una mossa a sorpresa:

l’allenatore rossonero potrebbe scegliere di schierare Bartesaghi dal primo minuto al posto dello squalificato Theo Hernandez.