Milan Juventus, non solo Cardinale: a San Siro ad assistere il match c’è anche un ex rossonero…

Milan Juventus, a San Siro non ci sono solo Gullit e Cardinale: ad assistere al match c’è anche un altro ex rossonero…

La serata di San Siro per la sfida contro la Juventus non è soltanto un appuntamento cruciale per il campionato, ma si è trasformata in un vero e proprio raduno di stelle e figure iconiche della storia rossonera. Mentre il club celebra ufficialmente l’ingresso di Ruud Gullit nella Hall of Fame del Milan, alla presenza del proprietario Gerry Cardinale, un altro volto molto amato ha fatto la sua comparsa sulle tribune dello stadio milanese per sostenere la squadra di Massimiliano Allegri.

Milan Juventus, il ritorno del Capitano: Davide Calabria torna a casa per una notte

Tra i presenti in tribuna per assistere a questo avvincente match di cartello c’è anche Davide Calabria. L’ex capitano rossonero, oggi protagonista in Grecia con la maglia del Panathinaikos, non ha voluto perdere l’occasione di tornare in quella che è stata la sua casa per anni, confermando il legame indissolubile con l’ambiente milanista nonostante il trasferimento all’estero.