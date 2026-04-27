Milan Juventus, protesta della Curva Sud al caro biglietti: «Per un calcio più giusto e popolare»

Milan Juventus, coreografia shock e striscioni prima del match: «139 euro» per il prezzo minimo, prezzi fino a 479 euro negli altri settori

Il clima a San Siro prima del fischio d’inizio di Milan-Juventus non è stato segnato solo dall’attesa per il big match, ma da una dura contestazione che ha coinvolto l’intero stadio. Il cuore del tifo rossonero, la Curva Sud, ha scelto la vetrina più importante del campionato per alzare la voce contro l’impennata dei costi per assistere alle partite casalinghe. Una protesta visiva e rumorosa che ha puntato il dito contro la gestione commerciale del club, proprio mentre in tribuna faceva il suo ritorno il proprietario di RedBird.

Al secondo anello blu è comparso lo striscione «Per un calcio più giusto e popolare», un messaggio inequivocabile rivolto alla dirigenza. La coreografia è stata resa ancora più d’impatto dall’accensione di torce che circondavano una scritta emblematica: «€139». Questa cifra rappresenta infatti il prezzo del biglietto più economico disponibile per la sfida contro i bianconeri, una soglia ritenuta inaccettabile dal tifo organizzato per garantire l’accessibilità popolare allo stadio.

Milan Juventus, Cardinale presente in tribuna: i dettagli del rincaro

La protesta è andata in scena sotto gli occhi di Gerry Cardinale, tornato a seguire il Milan dal vivo dopo circa due mesi di assenza. Il numero uno del club ha potuto toccare con mano il malumore dei sostenitori, nonostante abbia recentemente annunciato di voler essere più presente in Italia rispetto al passato. Il malcontento non riguarda solo la curva, ma si estende a tutti i settori dello stadio: i tagliandi arrivavano infatti fino a 479 euro, cifre che rendono la trasferta a San Siro un lusso per pochi e che alimentano il dibattito sulla deriva elitaria del calcio moderno.

La contestazione della Sud riapre il tema del rapporto tra grandi club e tifoseria locale, in un momento in cui le entrate da stadio sono diventate fondamentali per il fair play finanziario. Tuttavia, il grido dei tifosi rossoneri è chiaro: la passione non può essere misurata solo in termini di profitto. Resta da capire se la società, dopo questo segnale forte, deciderà di rivedere la politica dei prezzi per i prossimi impegni casalinghi o se proseguirà sulla linea attuale.