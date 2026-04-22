Milan Juventus, quale formazione schiererà Allegri? Sulla destra torna Saelemaekers, mentre in attacco…

Milan Juventus, ecco le possibili scelte di Allegri in vista della sfida di San Siro: torna Saelemaekers, mentre in attacco…

Il Milan si prepara a una delle sfide più delicate della stagione: domenica sera a San Siro arriva la Juventus. In vista del big match, Massimiliano Allegri sta studiando le mosse giuste per scardinare la difesa bianconera e ritrovare continuità dopo le ultime prestazioni opache. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la novità principale riguarderà la fascia destra: rispetto all’undici titolare visto al Bentegodi contro l’Hellas Verona, ci sarà il ritorno dal primo minuto di Alexis Saelemaekers. Il belga riprende così il suo posto dopo che, nell’ultimo turno, era stato il giovane Zachary Athekame a partire titolare in quella zona di campo.

Milan Juventus, attacco ai minimi termini: Leao e Pulisic uniche certezze

Se sulla fascia il dubbio sembra sciolto, resta da sciogliere il nodo legato al centravanti, con le punte rossonere che faticano a convincere il tecnico livornese.

«Rafael Leao e Christian Pulisic partono stra favoriti per le due maglie da titolari» scrive il quotidiano torinese, sottolineando come la coppia sia al momento l’unica opzione realmente affidabile per la fase offensiva. La scelta di Allegri è dettata anche dallo scarso rendimento dei compagni di reparto: «Gimenez, Nkunku e Füllkrug non è che abbiano dato grandi segnali nelle ultime occasioni in cui sono stati chiamati in causa». Con Pulisic ancora a secco nel 2026 e le punte centrali che non riescono a pungere, il tecnico si affiderà all’estro del portoghese e alla voglia di riscatto dell’americano per tentare l’affondo contro la sua ex squadra.