Milan Juventus, ecco la formazione che potrebbe lanciare Allegri. Intanto viene concessa una giornata di riposo

Milan Juventus, Allegri cambia un solo giocatore per la sfida di San Siro? Intanto concede una giornata di riposo: le ultime

Il Milan si prepara alla sfida cruciale di domenica sera a San Siro contro la Juventus, un match che potrebbe blindare definitivamente la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a dare continuità alla squadra che ha espugnato il campo dell’Hellas Verona nell’ultimo turno, mantenendo quasi integralmente l’undici titolare. L’unica eccezione riguarderà la corsia di destra, dove il giovane Zachary Athekame lascerà il posto al rientrante Alexis Saelemaekers.

Il tecnico rossonero si affiderà ancora alla solidità della difesa guidata da Gabbia, mentre in attacco non ci sono dubbi sulla coppia che dovrà scardinare la difesa bianconera:

«In avanti, dunque, ci dovrebbe essere ancora la coppia composta da Rafael Leao e Christian Pulisic. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport. Dopo la doppia seduta di ieri, mister Massimiliano Allegri per oggi ha concesso un giorno libero alla squadra. L’appuntamento per tornare a Milanello ad allenarsi in vista di Milan-Juventus, match previsto domenica sera a San Siro, è per venerdì mattina».

Milan Juventus, a Milanello respira prima del rush finale

La gestione delle energie sarà fondamentale in questi ultimi giorni di preparazione. Dopo i carichi di lavoro intensi di mercoledì, la giornata di riposo concessa da Allegri permetterà ai giocatori di ricaricare le pile prima della rifinitura di venerdì e sabato. La formazione dovrebbe ricalcare il collaudato 3-5-2, con Maignan tra i pali e un centrocampo di grande qualità composto da Fofana, Modric e Rabiot, chiamati a dettare i ritmi di una partita che promette scintille e che mette in palio punti pesantissimi per l’Europa che conta.