Milan Juventus Primavera, vigilia del match: ecco dove vederla in tv

Vigilia di Milan Juventus Primavera, gara valida per la nona giornata di campionato Primavera 1. Le informazioni utili sul match

Giornata di vigilia per il Milan Primavera. Domani la squadra di Federico Giunti torna in campo dopo la pausa nazionali, avversario di giornata la Juventus nella nona giornata di campionato Primavera 1. Rossoneri con assoluto bisogno di punti vista la situazione in classifica, ma al Vismara arriva una formazione difficile da affrontare e con grandi ambizioni.

Il match comincerà alle ore 15:00 e sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60 DTT) ed in streaming sull’app di Sportitalia. MilanNews24 offrirà come al solito la diretta testuale live dal campo di gioco.