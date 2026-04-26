Milan Juventus, Llorente: «Finirà con questo risultato. E vi dico chi segna». Segui le ultimissime sui rossoneri

Fernando Llorente ha rilasciato ieri un’interessante intervista ai microfoni di Tuttosport. Lo spagnolo ha voluto presentare la delicata sfida in programma questa sera a San Siro tra il Milan e la Juventus, un incontro che mette in palio punti pesanti per la volata finale della stagione

PAROLE – «Può fare bene dappertutto, perché ha conoscenze calcistiche notevoli e gestisce i gruppi alla perfezione. Sa capire ogni giocatore. Non credo che il Milan lo lascerà andare facilmente. Certo, all’Italia uno così servirebbe: non ha senso che la nazionale azzurra sia fuori dal Mondiale per la terza volta di fila. Dipende dal mercato, ma secondo me saranno entrambe competitive. Molto di più rispetto a questa stagione. Partita tosta, ma penso 0-1. E segnerà Conceiçao»