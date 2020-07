Milan-Juventus: i precedenti tra le due squadre a San Siro

Milan-Juventus, i precedenti a San Siro tra le due squadre: ecco l’andamento nel corso della storia del match al Meazza tra i due club

Sono 84 le sfide in casa del Milan, con la Juventus in trasferta: il bilancio si compone di 28 vittorie interne, 33 pareggi e 23 successi esterni.

Il Milan non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sei sfide casalinghe con i bianconeri in Serie A (1V, 5P) – Juventus e Atalanta sono le due squadre contro cui i rossoneri non hanno trovato il gol in più partite interne dal 2013/14 (quattro).