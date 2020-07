Serie A: Atalanta tritatutto, 2-0 al Napoli di Gattuso

Continua spedita la marcia dell’Atalanta che spazza via anche il Napoli e, indirettamente, fa un doppio favore al Milan

L’Atalanta non si ferma più; dopo aver battuto il record di gol segnati in campionato (82, ndr), la squadra di Gasperini liquida anche il Napoli di Gattuso con un perentorio 2-0 frutto delle reti dell’ex rossonero Mario Pasalic e Robin Gosens nella ripresa, dopo che nel primo tempo il Napoli aveva perso il portiere Ospina per infortunio.

Un risultato che è doppiamente positivo per il Milan che recupera un punto sul Napoli, portandosi a -2 ma al tempo stesso mina le speranze di rientro in corsa per la Champions della Roma che sta per scendere in campo all’Olimpico contro l’Udinese con 12 punti di ritardo e, chissà, magari può subire il contraccolpo psicologico e lasciare qualche punto per strada contro i friulani assetati di punti salvezza.