Atalanta-Napoli: colpo alla testa, Ospina esce in barella

Tremendo scontro di gioco per il portiere del Napoli di Gattuso; si teme un infortunio serio che farebbe saltare la sfida contro il Milan

Si sta giocando Atalanta-Napoli a Bergamo ma il gioco è stato a lungo fermo per via dell’infortunio occorso al portiere dei partenopei David Ospina. L’estremo difensore colombiano, sugli sviluppi di un cross in area, si è scontrato con compagno e avversario riportando una profonda ferita al sopracciglio.

Quello che però preoccupa è l’entità del colpo subito alla testa, considerando che lo stesso Ospina ha da subito richiesto il cambio e, pur rimanendo sempre cosciente, è rimasto immobile per tutto il tempo dei soccorsi fin quando non è stato caricato sulla barella. Appare dunque probabile che il giocatore, al quale vanno i migliori auguri di pronta guarigione, salterà anche la sfida contro il Milan, in programma domenica 12 luglio alle 21,45.