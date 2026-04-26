Milan Juventus, Gullit festeggiato nel pre partita: «Serata di emozione ed orgoglio. Sempre bello tornare a San Siro»

Milan Juventus, Gullit entra nella Hall of Fame rossonera e abbraccia San Siro durante il pre partita del match

La serata di San Siro si è tinta di leggenda ancor prima del fischio d’inizio della sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus. Il prato del Meazza ha infatti riabbracciato Ruud Gullit, icona del calcio mondiale, in occasione del suo ingresso ufficiale nella Hall of Fame del club. Accolto dal calore dei suoi vecchi tifosi e dalla dirigenza, l’ex Pallone d’Oro ha ricevuto il prestigioso riconoscimento, confermando quanto il legame con i colori rossoneri resti indissolubile nonostante il passare dei decenni.

Milan Juventus, il monito al calcio italiano: l’importanza della difesa e delle radici

Oltre ai ringraziamenti di rito, Gullit ha offerto una riflessione profonda sullo stato attuale del nostro calcio, individuando nella perdita della propria identità difensiva la causa delle recenti difficoltà della Nazionale. Secondo la leggenda olandese, per tornare ai vertici mondiali è necessario riscoprire quella solidità che ha reso l’Italia storicamente insuperabile.

Le dichiarazioni di Gullit sono state cariche di gratitudine ma anche di analisi tecnica: «Per me è una serata di grande orgoglio ed emozione, è sempre bello tornare a San Siro. Io devo molto all’Italia, devo ringraziarla per quello che ha fatto per me. Ogni partita di A era una battaglia, era difficile contro i difensori italiani». Entrando nel merito della crisi azzurra, ha aggiunto: «Quando mi chiedono perché l’Italia non va ai Mondiali dico che è perché hanno dimenticato il loro Dna. L’Italia ha vinto quando aveva i migliori difensori e il miglior portiere».