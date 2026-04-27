Milan Juventus, gol annullato a Thuram: decisiva la mossa di Gabbia che è passata inosservata – FOTO

Milan Juventus ha avuto tra i pochissimi sussulti il gol annullato a Thuram! Momento in cui è stato decisivo Matteo Gabbia

Il big match della 34esima giornata Milan-Juventus è senza dubbio deluso le aspettative. Tra i pochissimi sussulti c’è stato il gol annullato a Thuram nel primo tempo e la traversa di Saeleamekers nel secondo. Proprio nella rete invalidata c’è una giocata che è passata inosservata.

Conceicao punta Bartesaghi e la mette forte in mezzo con il destro per il centrocampista francese che sul secondo palo chiude in rete. Thuram parte però in posizione di fuorigioco. Decisiva la mossa effettuata da Matteo Gabbia che sale al momento giusto.

Il centrale rossonero appena vede l’inserimento di Thuram e percepisce che sta per arrivare il passaggio di Conceicao sale mandando in posizione di offside sia il francese che McKennie. Una mossa apparentemente banale ma da non sottovalutare! Come spesso accade infatti Gabbia viene sottovalutato.

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