Milan Juventus, una sfida da Champions League: in termini di cifre quanto cambia il piazzamento?

Milan Juventus, tre punti che posso spostare sul piazzamento a fine stagione e cambierebbe anche la cifra dell’incasso

Questa sera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan-Juventus, big match della 34esima giornata di Serie A e una gara che può valere tanto nella corsa ai posti Champions League.

Classifica Serie A: la situazione di Milan e Juventus

Al momento infatti il Milan è a quota 66 punti, terzo a -3 dal Napoli e a +3 sulla Juventus stessa. La Roma quinta (con una gara giocata in più) invece dista 5 punti. Ovviamente arrivare tra le prime quattro per entrambe le squadre è un obiettivo necessario e in termini di prestigio sportivo e in termini economici.

Primi quattro posti: cosa cambia tra i piazzamenti?

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti ci sarebbe una differenza di incasso a seconda del posto raggiunto a fine stagione. Il secondo posto varrebbe circa 13,2 milioni, il terzo 11,3 e il quarto 9,4, con uno scarto di circa 1,9 milioni tra una posizione e l’altra. Non sono cifre che da sole cambiano il mercato, ma rappresentano comunque una voce importante nel bilancio dei club italiani.

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