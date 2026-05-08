Milan Juventus a confronto: in palio la Champions e in stagione parlano i numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mancano solo tre gare alla fine del torneo, tre appuntamenti cruciali che decideranno il destino europeo dei principali club italiani. Se Napoli e Inter hanno già messo in cassaforte il pass per la prossima Champions League, resta ancora da stabilire chi occuperà gli altri due posti disponibili. La lotta è serrata e vede coinvolte quattro compagini pronte a darsi battaglia fino all’ultimo respiro: Milan, Juventus, Roma e Como.

La classifica e la strategia rossonera

Attualmente, la griglia vede i rossoneri in terza posizione con 67 punti, tallonati dalla Juventus a 65, dalla Roma a 64 e dal sorprendente Como a 62. In casa Diavolo, l’atmosfera è elettrica. Igli Tare sta già lavorando dietro le quinte per blindare il gruppo in vista del traguardo. Sul campo, Massimiliano Allegri sta spingendo la squadra verso la qualificazione aritmetica.

Analisi statistica: i numeri di Telelombardia

Le due squadre attualmente favorite per l’accesso all’Europa che conta mostrano numeri interessanti e stili di gioco differenti. Per quanto riguarda il Milan, il lavoro di Allegri ha prodotto una squadra solida e concreta:

336 occasioni create durante la stagione;

durante la stagione; 3966 km totali percorsi dai calciatori in campo;

dai calciatori in campo; 924 duelli vinti , segno di una grande determinazione agonistica;

, segno di una grande determinazione agonistica; 413 contrasti vinti per recuperare il possesso;

per recuperare il possesso; Una media di 1.54 gol attesi (xG) a partita.

Dall’altra parte, la Juventus risponde con numeri che evidenziano una maggiore propensione offensiva:

402 occasioni create ;

; 4016 km percorsi , a dimostrazione di una condizione atletica notevole;

, a dimostrazione di una condizione atletica notevole; 1092 duelli vinti ;

; 382 contrasti vinti ;

; Una media gol attesi pari a 1.91, dato superiore a quello del club meneghino.