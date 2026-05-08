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Milan Juventus a confronto: in palio la Champions e in stagione parlano i numeri

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59 minuti ago

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Kalulu e Leao si contendono un colpo di testa con la palla in arrivo durante Milan Juventus

Milan Juventus a confronto: in palio la Champions e in stagione parlano i numeri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mancano solo tre gare alla fine del torneo, tre appuntamenti cruciali che decideranno il destino europeo dei principali club italiani. Se Napoli e Inter hanno già messo in cassaforte il pass per la prossima Champions League, resta ancora da stabilire chi occuperà gli altri due posti disponibili. La lotta è serrata e vede coinvolte quattro compagini pronte a darsi battaglia fino all’ultimo respiro: Milan, Juventus, Roma e Como.

La classifica e la strategia rossonera

Attualmente, la griglia vede i rossoneri in terza posizione con 67 punti, tallonati dalla Juventus a 65, dalla Roma a 64 e dal sorprendente Como a 62. In casa Diavolo, l’atmosfera è elettrica. Igli Tare sta già lavorando dietro le quinte per blindare il gruppo in vista del traguardo. Sul campo, Massimiliano Allegri sta spingendo la squadra verso la qualificazione aritmetica.

Analisi statistica: i numeri di Telelombardia

Le due squadre attualmente favorite per l’accesso all’Europa che conta mostrano numeri interessanti e stili di gioco differenti. Per quanto riguarda il Milan, il lavoro di Allegri ha prodotto una squadra solida e concreta:

  • 336 occasioni create durante la stagione;
  • 3966 km totali percorsi dai calciatori in campo;
  • 924 duelli vinti, segno di una grande determinazione agonistica;
  • 413 contrasti vinti per recuperare il possesso;
  • Una media di 1.54 gol attesi (xG) a partita.

Dall’altra parte, la Juventus risponde con numeri che evidenziano una maggiore propensione offensiva:

  • 402 occasioni create;
  • 4016 km percorsi, a dimostrazione di una condizione atletica notevole;
  • 1092 duelli vinti;
  • 382 contrasti vinti;
  • Una media gol attesi pari a 1.91, dato superiore a quello del club meneghino.

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