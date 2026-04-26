Milan Juventus, Bartesaghi sostituito a fine primo tempo: ecco svelato il motivo

Milan Juventus, Allegri effettua il primo cambio alla fine del primo tempo: ecco il motivo dell’uscita di Bartesaghi

La sfida di alta classifica tra Milan e Juventus ha vissuto una svolta tattica e fisica già all’inizio della ripresa. Massimiliano Allegri è stato infatti costretto a operare la prima sostituzione durante l’intervallo, richiamando in panchina il giovane Davide Bartesaghi. Una scelta non solo strategica, ma dettata da una condizione atletica precaria che ha condizionato il rendimento del calciatore nel corso dei primi quarantacinque minuti di gioco, costringendo lo staff tecnico a intervenire immediatamente per non rischiare ulteriori complicazioni.

Milan Juventus, le ragioni della sostituzione: tra infortunio e difficoltà tattiche

Dietro l’uscita anticipata del classe 2005 si nascondono ragioni di natura medica, unite a una prestazione resa complicata dalla pressione bianconera. Il terzino ha dovuto fare i conti con l’intraprendenza di Conceiçao, subendo anche un cartellino giallo che avrebbe potuto pesare sul resto della gara. Per garantire maggiore spinta e solidità sulla fascia sinistra, il tecnico livornese ha quindi deciso di lanciare nella mischia Pervis Estupinan, cercando di riequilibrare il duello su quella corsia.

Secondo quanto riportato dai bordocampisti durante la diretta, la causa principale sarebbe un problema fisico: «Come riporta DAZN, infatti, il giovane esterno sinistro italiano non era al meglio a causa di un affaticamento muscolare». Sottolineata inoltre come la gestione del cambio sia stata quasi obbligata: «Ecco perché il tecnico livornese ha deciso di toglierlo dal campo dopo comunque una prima frazione di gioco in cui è stato ammonito e ha sofferto parecchio Conceiçao».