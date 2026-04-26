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Milan Juventus, Bartesaghi o Estupinan? L’unico dubbio di Allegri: in vantaggio c’è…
Milan Juventus, Bartesaghi o Estupinan? L’unico dubbio di Allegri: in vantaggio c’è… Segui le ultimissime sui rossoneri
Il clima a Milanello si riscalda in vista del big match di questa sera contro la Juventus. Il dubbio principale che attanaglia la vigilia dei rossoneri riguarda la corsia mancina, un dilemma tattico che verrà risolto solo a ridosso del fischio d’inizio. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi in diretta su SportMediaset XXL, il tecnico è alle prese con un ballottaggio serrato.
Bartesaghi o Estupinan? Il dubbio di Massimiliano Allegri
Al centro della discussione c’è Davide Bartesaghi, che negli ultimi giorni non è stato al meglio della condizione fisica. Al suo posto scalpita Pervis Estupinan, che però non scende in campo da quattro partite consecutive dopo una prestazione opaca contro la Lazio.
Massimiliano Allegri scioglierà le riserve solo durante la riunione tecnica delle 17.15. Nonostante gli acciacchi, Bartesaghi ha mostrato segnali di brillantezza nell’ultima sgambata mattutina, mettendo in difficoltà le gerarchie del Diavolo.