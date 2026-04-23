Milan Juventus, arbitra Sozza! I precedenti con i rossoneri del direttore di gara: l’ultimo è stato il derby d’andata

Milan Juventus, arbitra Sozza! I precedenti con i rossoneri del direttore di gara della sezione di Seregno: l’ultimo è stato il derby d’andata

È stato ufficialmente designato l’arbitro per il big match tra Milan e Juventus, in programma domenica sera alle 20:45 per la 34ª giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno.

Nel corso di questa stagione, Sozza ha già incrociato il Milan in una sola occasione: il derby di andata contro l’Inter, vinto dai rossoneri per 1-0. Un precedente positivo per la squadra di Massimiliano Allegri, che ritrova quindi un direttore di gara già visto in una delle partite più importanti dell’anno.

Guardando agli incroci più recenti, Sozza ha arbitrato il Milan anche nella sconfitta contro il Napoli al Maradona del 3 marzo 2025 (2-1), nel ko contro il Torino nella scorsa stagione e nella finale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri contro l’Inter per 3-2.

Andando ancora più a ritroso figura anche il derby perso 5-1 nella stagione 2023-24, oltre al successo per 5-1 contro il Cagliari e la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina nel campionato 2022-23. Che portano ad un bilancio complessivo fatto di risultati alterni, ma con alcune sfide di alto profilo già dirette dal fischietto lombardo che ai rossoneri ha portato, per sole quote statistiche: 4 vittorie di cui una in supercoppa e 3 sconfitte.

Per quanto riguarda la squadra arbitrale completa, Sozza sarà affiancato dagli assistenti Perrotti e Rossi M., mentre il quarto ufficiale sarà Zufferli. Al VAR ci saranno Abisso e Maresca, pronti a supportare il direttore di gara nelle decisioni più delicate.

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