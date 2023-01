Milan, la Juventus pesca in casa rossonera: Allegri vuole Massara come prossimo ds. Il legame di amicizia potrebbe incidere sul risultato finale

La Juventus cerca un nuovo ds dalla prossima estate e avrebbe scelto Frederic Massara. La società cerca una nuova figura a metà tra i piani alti e il campo e il lavoro svolto in questi anni al Milan, oltre alle sue conoscenze in lingue e della città di Torino (dove è nato e cresciuto), rendono il 54enne la figura perfetta per questo ruolo.

Strapparlo ai rossoneri non sarà facile, ma il grande rapporto di amicizia e stima che esiste con Allegri potrebbe facilitare il compito del club bianconero. I due si conoscono dai tempi di Pescara, quando festeggiarono la promozione in Serie A da giocatori e da allora non si sono mai persi. Con la permanenza di Max non sono da escludere sorprese come scrive la Gazzetta dello Sport.