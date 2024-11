Milan Juve, novità su San Siro! Cosa sta succedendo in vista del big match di sabato

Milan Juve, grosse novità su San Siro: previsto un importante restyling in vista del big match di sabato pomeriggio e non solo

Come riferito da Calcio e Finanza, ci sono importanti novità sul manto erboso di San Siro in vista della sfida di sabato tra Milan e Juve.

Apparso in cattive condizioni in occasione della sfida di Nations League tra Italia e Francia, il manto erboso dell’impianto è oggetto dalla giornata di ieri di un intervento di restyling, come da richiesta del club rossonero (e dell’Inter) per averlo in buone condizioni fino al termine della stagione. Le operazioni si concluderanno in tempo per la sfida del 23 novembre, dopo la quale San Siro sarà teatro di un totale di 10 partite che chiuderanno il 2024 nel giro di circa un mese: un tour de force che si potrà affrontare con un campo completamente nuovo.