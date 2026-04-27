Milan Juve, il confronto tra i due portoghesi: Leao e Conceicao. I dati parlano chiaro. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il match di San Siro tra Milan e Juventus ha vissuto una sfida nella sfida con il confronto diretto tra i due talenti portoghesi: Rafa Leao e Francisco Conceiçao. Guardando i dati finali, il campo ha premiato la continuità dell’esterno bianconero. Le statistiche evidenziano una prestazione opaca del numero 10 dei rossoneri e, al contrario, una gara di maturità e brillantezza del numero 7 bianconero, premiato MVP dell’incontro.

I numeri del confronto: tiro e pericolosità

Partendo dalle statistiche relative alla finalizzazione, Conceicao è risultato il migliore in campo con 3 conclusioni in porta, tutte respinte da Maignan. Al contrario, Leao ha chiuso con lo zero nella casella dei tiri nello specchio.

Anche la partecipazione alla manovra premia l’attaccante di Luciano Spalletti. Secondo i dati di FotMob, Conceiçao ha toccato 54 palloni, contro i soli 37 del fuoriclasse del Diavolo. Questa differenza si rivede nei numeri sulla pericolosità all’interno dell’area di rigore: il bianconero ha collezionato ben 8 tocchi negli ultimi sedici metri, mentre Leao si è fermato solo a 3.

Dribbling e duelli: il dominio di Conceiçao

Un altro aspetto riguarda l’efficacia nell’uno contro uno, da sempre punto di forza dell’ex Lille. Qui, Chico Conceicao è stato dominante con 5 dribbling riusciti su 6 tentati: 83% di successo. Leao si è limitato a un 2 su 2, un dato troppo basso per un giocatore della sua importanza. Anche la predisposizione al sacrificio ha sorriso al bianconero che ha vinto 10 duelli su 14 (71,4%), mentre il rossonero ha faticato molto di più vincendone 5 su 9 (55,5%).