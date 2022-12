Milan, iter tortuoso per il nuovo stadio: non si perde di vista Sesto

Il Milan prosegue il percorso per la costruzione del nuovo stadio. Il punto della situazione e le ultime dal Comune di Milano

Il Milan non perde di vista la questione nuovo stadio. Concluso da qualche settimana il dibattito pubblico, il club rossonero insieme all’Inter attende il pronunciarsi del Comune di Milano riguardo al progetto presentato dalle due squadre. La risposta dovrebbe arrivare entro un mese.

Come riportato da Tuttosport, non c’è certezza riguardo ad una maggioranza a Palazzo Marino riguardo ad un sì sulla questione. Per questo Scaroni&Co non vogliono far tramontare l’opzione Sesto San Giovanni.