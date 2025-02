Milan Inter, Pistocchi sul contatto Pavlovic Thuram: «L’Inter schiuma rabbia, molti dubbi»

Milan Inter, fa discutere il contatto in area di rigore tra Thuram e Pavlovic. Questo il tweet di Pistocchi:

IL TWEET DI PISTOCCHI «Il Milan inchioda l’Inter sul pareggio e consegna al Napoli l’opportunità di allungare il vantaggio nella corsa Scudetto. Dopo 2 gol annullati all’Inter per evidente fuorigioco, in finale di 1T passa il Milan : palla persa da Calhanoglu, contropiede avviato da Bennacer per Theo, palla dentro per Leao, tiro con parata difettosa di Sommer che regala a Reijders il pallone dell’1:0. L’Inter schiuma rabbia, nel 2’ Tempo attacca furiosamente : prende tre pali, con Bisseck, Thuram e Dumfries, poi passa al 92’ assist di Zalewski e 1:1 di DeVrij. Molti dubbi per un contatto in area rossonera su Thuram, con Pavlovic che con il piede destro colpisce sulla gamba sx Thuram, non rilevato dall’arbitro Chiffi e dal var DiPaolo».