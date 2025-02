Milan Inter, i tifosi rossoneri rispondono presenti: quanti spettatori sono previsti a San Siro

Milan Inter, i tifosi rossoneri riempiono San Siro ecco il dato sugli spettatori in vista del derby di domani

Per il derby Milan–Inter, in programma domani alle ore 12:00, sarà uno Stadio San Siro gremito in ogni ordine di posto. Tutto esaurito per il big match della ventitreesima giornata.

Tante le attività previste per i tifosi che saranno presenti domani:

-Emirates sarà match sponsor del 242esimo Derby della Madonnina

-Hall of Fame presented by Emirates: per celebrare l’occasione, Andriy Shevchenko riceverà il trofeo realizzato da Tiffany & Co. per il suo ingresso nella HoF con una cerimonia dedicata nel prepartita (al termine del riscaldamento delle due squadre)