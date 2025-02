Milan Inter, Shevchenko entra nella Hall of Fame: il video da San Siro è da brividi. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

A pochi minuti del match del Milan contro l’Inter Shevchenko, ex leggenda rossonera, è stato inserito nell’Hall of fame del club. Di seguito il video che raffigura a pieno l’ucraino.

Di seguito le sue parole a Sky.

PAROLE – «Gimenez è un giocatore molto interessante, potrebbe portare una svolta al campionato del Milan. Ha tanta qualità e potenza, speriamo si inserisca bene e faccia felici i tifosi rossoneri. Sono tantissime emozioni. Ho visto tanta gente venendo allo stadio, mi ha fatto ricordare un po’ i nostri tempi. Vedere lo stadio pieno… In Ucraina ci manca questo, vedere bel calcio e tanta gente. Sono momenti da vivere con tanta emozione e con la voglia di vedere bel calcio. Io penso che è complicato. Si può risolvere comunque. Credo che il Milan, soprattutto con una bella vittoria oggi, potrebbe avere una svolta in campionato. Al Milan in questo momento serve serenità e voglia di giocatori e staff di lavorare bene, di cercare di fare bene per il club».