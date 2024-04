Milan Inter, il derby si avvicina: sfottò dei tifosi nerazzurri, cosa è successo a San Siro

Milan-Inter, il derby comincia con 8 giorni d’anticipo: sfottò a Pioli dei tifosi nerazzurri durante la gara contro il Cagliari

Il match Inter Cagliari ha vistoi nerazzurri pareggiare per 2-2. I tifosi nerazzurri non perdono occasione di guardare al Milan, attualmente secondo in classifica.

Col derby che si avvicina, hanno infatti intonato “Pioli is on fire“, alludendo al distacco dai rossoneri che permetterà alla squadra di Simone Inzaghi di vincere lo scudetto battendo proprio la squadra del tecnico emiliano nella stracittadina del prossimo 22 aprile. A Leao e compagni il compito di evitare la figuraccia storia e di rimandare l’appuntamento con il tricolore.