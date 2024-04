Milan Inter, Albertosi non ha dubbi: «I calciatori giocheranno per Pioli. In caso di sconfitta...»

Milan-Inter, Ricky Albertosi ha analizzato la stracittadina di Milano in programma domani sera: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Ricky Albertosi ha parlato così del derby tra Milan e Inter:

PAROLE – «Nonostante non ci siano mai stati dubbi su chi avrebbe conquistato lo scudetto, cioè i nerazzurri, visto che secondo il mio parere sono purtroppo molto più forti del Milan, nella partita secca può succedere davvero di tutto. Quindi sicuramente esiste la possibilità di una vittoria da parte dei rossoneri. I derby poi sono imprevedibili, non si può dire o stabilire con certezza in partenza chi vinca la stracittadina. Vittoria Inter? Sarebbe una delusione incredibile. Se i milanisti vedessero domani gli interisti esultare per aver conquistato il Tricolore, dopo essere stati eliminati in settimana dall’Europa League, si tratterebbe di una batosta non indifferente. I rossoneri daranno non il 100%, ma il 200%, per battere i futuri campioni d’Italia. Vorranno così riscattare anche la delusione per l’eliminazione dall’Europa League per mano della Roma. Credo che giocheranno anche un po’ per Pioli, che ha sempre fatto bene in rossonero, ma che ora purtroppo sembra non venga riconfermato in panchina per la prossima stagione».