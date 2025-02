Milan Inter, è successo nell’intervallo del derby: il retroscena su Conceicao

Condividi via email

Milan Inter, l’inviato di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha spiegato il perché dell’inizio in ritardo del secondo tempo

Il secondo tempo di Milan–Inter è iniziato con qualche minuto di ritardo, “colpa” dell’allenatore rossonero Conceicao. L’inviato a bordocampo di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha parlato di come sta vivendo questa partita il tecnico portoghese, tanto che ha trattenuto la squadra negli spogliatoi più del dovuto.

LE PAROLE «Mister Conceicao ha tenuto la squadra nello spogliatoio 6 minuti in più dei 15 soliti previsti dall’intervallo, per farvi capire come vive la partita il tecnico portoghese»