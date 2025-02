Milan Inter, il derby della rabbia: le due squadre arrivano col dente avvelenato!

Milan Inter, le due squadre arrivano col dente avvelenato! C’è l’indiscrezione su un patto stretto nello spogliatoio nerazzurro

Come ogni derby che si rispetti, anche Milan Inter di oggi sarà una sfida ricca di tensione. Come spiega la Gazzetta dello Sport, le due squadre arrivano col dente avvelenato alla supersfida, entrambe per ragioni diverse. Per i nerazzurri preverrà la voglia di vendicarsi dopo i due ultimi derby persi, soprattutto quello in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh: per questo motivo i nerazzurri avrebbero stretto un patto nello spogliatoio.

MILAN INTER – «Milan e Inter entreranno con un sacchetto di rabbia da versare in campo e questa è già una mezza garanzia di spettacolo. Quella dei rossoneri è legata alla brutta sconfitta di Zagabria e alla conseguente strigliata Conceiçao-Ibra che ha fatto tremare Milanello e innescato la purga di mercato […]. La rabbia dell’Inter nasce dai due derby persi. In un percorso finora ottimo, le due sconfitte con i rivali cittadini, soprattutto quella di Riad, sperperando un vantaggio doppio, spiccano come macchie su una camicia bianca. Nei giorni scorsi, è filtrato dalla Pinetina il patto di spogliatoio per cancellare quelle macchie e rimettersi in linea con i 6 derby precedenti con una prestazione da seconda stella».