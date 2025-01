Milan Inter, problemi per mister Inzaghi: a pochi giorni dal derby

Milan Inter, non ce la fa a giocare questa sera in Champions League. Problemi per Inzaghi a pochi giorni dal derby

Taremi salvo colpi di scena pressoché impossibili dell’ultimo minuto salterà Inter Monaco. Parliamo del match di Champions League in programma questa sera, che vedrà i nerazzurri impegnati al Giuseppe Meazza di San Siro contro i monegaschi appunto. Sfida che arriva a pochi giorni dal derby con il Milan.

Come riportato dal giornalista Matteo Barzaghi sul proprio profilo X Taremi non ha fatto in tempo a recuperare per il Monaco, sarà però recuperabile per il derby.