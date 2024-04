Milan Inter, Pavard e Lautaro squalificati contro il Cagliari: saranno presenti contro i rossoneri. Il MOTIVO dopo l’ammonizione contro l’Udinese

Nel match tra Udinese e Inter Benjamin Pavard e Lautaro Martinez, già diffidati, hanno collezionato un altro cartellino giallo nei minuti finali e saranno quindi squalificati per la partita contro il Cagliari.

In questo modo saranno sicuramente presenti per il derby contro il Milan del prossimo 22 aprile. La partita potrebbe essere decisiva per lo scudetto dei nerazzurri che potranno contare su due dei top di reparto.